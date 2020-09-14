Как воспитывать детей: советы от Сергея Притулы

Ведущий Нового канала поделился своими наблюдениями за талантливыми малышами

Дважды отец Сергей Притула с легкостью может найти общий язык с детьми. Опыт «работы» папой и ведущим шоу «Дети против звезд» (Новый канал) сказывается. На съемках он и похвалит ребенка, и успокоит, а если надо, вытрет слезы. Сергей Притула поделился мнением, как следует воспитывать детей.

– Дорогі батьки! Не сприйміть це за якесь повчання. Виховання ваших дітей – це ваша справа. Проте результати вашого виховання стають основою комунікації ваших дітей зі світом і оточуючими. І тоді це вже перестає бути виключно вашою історією стосунків. Кілька моментів, які я помітив на зйомках, і які хотів би проговорити вголос.

Детей нужно любить и хвалить

Потрібно їх мотивувати і підкреслювати важливість їхніх успіхів. Проте слідкуйте за тим, як сама дитина сприймає ці досягнення, і чи ви правильно формулюєте свою похвалу! Дуже прикро, коли вона пишається своїми успіхами не автономно, а на тлі успіхів інших дітей, з якими ходить на якусь секцію чи гурток. Якщо дитина абсолютно спокійно говорить перед камерами, що всі ровесники, які з нею займаються в гуртку, заздрять їй, бо не можуть досягнути її результатів, то не сумнівайтеся, що вона те ж саме каже цим дітям в обличчя. І це прямий шлях до нарцисизму і відторгнення з боку колективу. А, головне, коли ви толеруєте подібну поведінку, то з часом дітлахи занадто переоцінюють свої можливості, і це «вилазить боком». Про це в наступному пункті.

Воспитывая гениев, лидеров и чемпионов, научите своих детей адекватно реагировать на поражения!

Без невдач перемог не буває. Мені чомусь здається, що коли ваша дитина віком 10-13 років, зазнавши поразки, починає товкти декорацію ногами і переходить на вживання лексики, яка пасує компанії 20-річних гопників, то, мабуть, це теж далеко не вперше. І я не розумію, що заважає вам попрацювати з дитиною над її поведінкою і усвідомленням, що з поразок треба робити висновки, а не шукати когось винного у них. Навчіть дітей не лише прагнути максимальних результатів, а й керувати своїми емоціями.

Гениальность не может быть индульгенцией хамовитости.

Дитина має розвиватися всебічно. Якщо ви робите акцент на її досягненнях лише в одній царині, то це хибний шлях. Кого цікавитимуть успіхи вашої дитини, якщо вона у спілкуванні з дорослими «пускається берега», може привселюдно штовхнути свою рідну бабусю зі словами: «руки убери от меня» тощо? Ви списуєте це на стрес та емоційність. Я ж вважаю, що це ваша вседозволеність і невміння поставити дитину на місце! І ви просто прозрієте, до яких наслідків це призведе, коли «свєтлому мальчіку» стукне 18-20.

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Я вже не кажу про те незрозуміле відчуття, коли дорослі на майданчику звертаються до дітей на «ви», а ті демонстративно відповідають на «ти». Але то вже дурниці. Йдемо у Європу – най буде!

Прекратите использовать своих детей для реализации того, что не удалось когда-то вам.

Тут розжовувати не буду, бо доведеться перейти на конкретні приклади. Просто дуже боляче бачити дітей, яких ви позбавляєте права вибору і пушите до заняття тим, у чому колись хотіли стати найкращими, але щось пішло не так. Схема «Ну, якщо мені не вдалося, то моїй дитині вдасться» − це ваше бажання, а не вибір сина чи доньки! І це нечесно!

Насправді, прояви того, що я описав, мали епізодичний характер за два сезони програми. Але вони мали місце. І я вважав за потрібне сказати про це.

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Можливо, це комусь стане у пригоді наступного року, коли ви будете подаватися на кастинги дуже класного шоу, з надзвичайно крутими дітиськами, які вміють все! І які є яскравим прикладом для своїх ровесників, що окрім ґаджетів та комп’ютерних ігор в житті є багато цікавого та яскравого.

Премьера «Дети протиы звезд» − 7 октября в 19:00 на Новом канале.