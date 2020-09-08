Секрет раскрыт: вот кто голос Мегамозга

Во время съемок шоу «Дети против звезд» Мила Еремеева не давала спуску Сергею Притуле

Строгий и справедливый Мегамозг в первом сезоне шоу «Дети против звезд» наделал много шума. Он наводил страх на участников шоу. Каким будет вердикт на этот раз? Зрители гадали, кто скрывается за маской. Во втором сезоне, с появлением нового Мегамозга-женщины, команда шоу решила раскрыть интригу.

– Мегамозг – это не просто инородная материя, – рассказывает руководитель проекта Максим Пастухов. – Это искусственный интеллект с женскими чертами, который вступает в гендерный конфликт с ведущим. Мегамозг постоянно подкалывала Сергея Притулу. Она провоцировала его на эмоции и пыталась вывести на интересные разговоры. На съемках нового сезона ведущему было несладко комментировать конкурсы.

Озвучивать решения искусственного интеллекта доверили теле- и радиоведущей, звезде канала М1 Миле Еремеевой.

– Когда-то должен был наступить момент, чтобы заговорила женщина, – радуется Мила. – Во всех шоу, если вы замечали, судят мужчины. Как я стала Мегамозгом? Просто почувствовала, что Притула нуждается в моей помощи и внимании. Так как я работаю на музыкальном канале, очень хорошо знаю звезд. Да и с детьми легко нахожу общий язык. В этом шоу они меня не видят. А когда встречали за кулисами, даже не догадывались, что это я им говорила: «Вы выигрываете или вы проигрываете».

Насколько строгой и справедливой будет Мегамозг-женщина – узнаете с 7 октября в 19:00 в шоу «Дети против звезд» на Новом канале.

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