Как оставаться молодой и красивой: секреты от Златы Огневич
Украинская певица поделилась своими ежедневными бьюти-ритуалами
Каждой девушке всегда хочется выглядеть неотразимо. Для этого не нужно тратить много средств на косметологов и визажистов. И это собственным примером доказывают звезды отечественного шоу-бизнеса. По случаю Международного дня красоты украинская певица Злата Огневич рассказала, что делает, чтобы выглядеть на все 100%
– Хочу как можно дольше оставаться молодой, энергичной и красивой, – признается Злата за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). – Поэтому три раза в неделю занимаюсь физкультурой. Кстати, важно это делать систематически.
Девушка говорит, что уже через несколько месяцев она заметила результаты.
– Стала лучше себя чувствовать, – рассказывает певица. – Более того, перестала подхватывать вирусные инфекции. А еще нахожусь в эйфории от того, что мне все удается во время тренировок.
Злата признается, что выполняет ежедневные ритуалы, которые также влияют на ее самочувствие, внешний вид и настроение.
– Просыпаюсь и улыбаюсь, – рассказывает девушка. – Даже если первые минуты у меня искусственная улыбка, она все равно заряжает на позитив. Потом я включаю виниловый проигрыватель. Обычно слушаю джаз или фьюжн. И иду готовить вкусный завтрак и смузи.
Смотрите этой осенью шоу «Дети против звезд» на Новом канале, и вы узнаете, какой скрытый талант имеет певица Злата Огневич.
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