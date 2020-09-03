Владимир Шумко съел школьное наглядное пособие
От его шуток можно хохотать часами, ведь он настоящий мастер импровизаций. Речь идет о талантливом актере Improv Live Show (Новый канал) Владимире Шумко. А теперь парень повеселит вас своей школьной выходкой.
Съемки шоу «Дети против звезд» (Новый канал) навеяли на Владимира воспоминания о школе. Юморист признался в поступке, который совершил на уроке биологии.
– Я съел рака, – говорит Владимир. – Вы подумали, что родители давали мне в школу питательный перекус? Вовсе нет. Полакомился раком, которого нужно было изучать и рассматривать. Кстати, поделился морепродуктом с одноклассником (улыбается). Я не помню ни его вкуса, ни вида. Припоминаю только, как учительница по биологии сделала запись в дневнике: «Ваш сын съел рака. Купите в школу нового».
Парень говорит, что родители за такой поступок его не ругали.
– Отреагировали очень спокойно, – рассказывает Владимир. – Даже с юмором сказали: «Сын, ты что, был такой голодный? Мы же даем тебе еду с собой».
По словам юмориста, рака в школу купили нового.
Включайте премьеру осеннего сезона шоу «Дети против звезд» на Новом канале 7 октября в 19:00.
Фото – fb/Вова_Шумко
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