С чем у вас ассоциируются современные дети? Только с гаджетами? Кажется, что они ничего не умеют делать, кроме как водить пальчиком по экрану. А на самом деле благодаря образованности, доступу к информации, диджитализации с пеленок они набирают миллионы фолловеров в соцсетях, изобретают высокотехнологичные устройства и мечтают спасти планету от загрязнения. Это – поколение Z, которое легко даст фору поколению Y. Именно такой посыл Новый канал вложил в проморолик второго сезона шоу «Дети против звезд».

– Посмотрите на современных детей, они же просто космос, – рассказывает режиссер видео Валерия Коваленко. – Во время разработки ролика мы отталкивались от того, что в шоу «Дети против звезд» будут смелые мальчики и девочки, которые бросили вызов звездам. Хотелось передать их бесстрашие, и чтобы в то же время в ролике читался современный дух. Манифест – это речитатив в стиле рэп. Дети пытаются донести взрослым, что ничем нам не уступают, и они – будущее. А мы – прошлое. И да, с ними лучше не связываться.

Свой манифест 11 детей вложили в 45 секунд. Поэтому сказали самое главное.

– Наше поколение и правда лучше, чем взрослые, – смеется 12-летняя «манифестантка» София Мерзлякова. – У нас больше информации в голове, мы лучше ориентируемся в гаджетах и в интернете. Мы больше знаем, и поэтому у нас выше шансы победить звезд в шоу.

Дух современности решили показать через урбанистические пейзажи. А чтобы зритель случайно не перепутал промо «Дети против звезд» с заставкой голливудского фильма, за день до съемок на стенах скейт-парка нарисовали граффити – лого программы и Нового канала. На роспись ушло три литра красной краски и 16 баллончиков – специальной, для граффити.

Судя по съемкам проморолика, второй сезон «Дети против звезд» с ведущим Сергеем Притулой будет очень крутым! А чье поколение победит – узнаете этой осенью на Новом канале.