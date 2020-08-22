За что Влада Яму ругают жена и ребенок?

Известный танцор может получить строгий выговор дома

Харизматичный и талантливый Влад Яма своими па может покорить любую девушку. Но дома Влада ждут два человека, которые навсегда пленили его сердце – жена Лилиана и сын Леон. Правда, встречают они главу семьи не всегда комплиментами.

– Меня сын может отругать за то, что я слишком долго был на работе, – рассказывает Влад за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). – Бывает, он меня не отпускает на работу, держит за руку и говорит: «Не пущу тебя». Приходится уходить, ведь я зарабатываю для семьи и для него в том числе. Когда в воскресенье мы идем в ресторан либо заходим в детский магазин или магазин игрушек, должны быть деньги, чтобы оплатить все.

Лилиана ругает любимого супруга по другому поводу.

– За то, что я забыл купить листья салата, – смеется хореограф. – Жена любит, чтобы я покупал ей все, что она хочет. Иногда просьбы не очень систематизированы. Она может сначала сказать одно, через время другое, потом позвонить и сказать третье, в смс написать четвертое, а в мессенджер – пятое. Все это собрать вместе сложно, нужна единая система. Но я знал, на что иду, когда женился. Поэтому реагирую спокойно.

А вот как отреагирует Влад Яма на баттл тет-а-тет против ребенка, Новый канал покажет этой осенью в шоу «Дети против звезд».

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