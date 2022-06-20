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«Я никогда не замечал его серости»: Андрей Бедняков – о Мариуполе

Андрей Бедняков – о Мариуполе

Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) рассказал, как проводил время в родном городе с родителями

Город-герой Мариуполь – родной для ведущего интеллектуально-развлекательного шоу Нового канала «Где логика?» Андрея Беднякова. В очень сложное время, в период оккупации города русскими захватчиками, телеведущий вспоминает Мариуполь с особым трепетом.

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Андрей Бедняков – о Мариуполе

– Когда я родился, город назывался Жданов. У меня самые хорошие воспоминания о нем! Я никогда не замечал его серости, – рассказал Бедняков в интервью Дмитрию Гордону. – Моя мама, царство небесное, всегда воспитывала так, что все хорошо. Говорила: «Не обращай внимания на трубы, заводы, грязь и пыль». Я помню море, трамваи, центральный рынок. Вот мы с мамой садились в трамвайчик и ехали на рынок. Ни о чем не переживали и не думали. Я был тогда спокойным и защищенным человеком, потому что со мной ехала мама. Помню рынок у нашего дома. Помню селедку и картошку. Помню выходные дни, когда ни мама, ни папа, тоже, к сожалению, царство небесное, не работали. У нашей бабушки был красивый деревянный круглый стол, мы за ним собирались и были счастливы. Я был счастлив!

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Андрей признается, что в Мариуполе в любое время и при любых обстоятельствах он чувствовал себя абсолютно защищенным.

Андрей Бедняков – о Мариуполе

– Когда я переехал в Киев и приезжал в Мариуполь, то уже замечал эти заводы. Едешь по трассе Донецк-Маруполь, и первое, что тебя встречает, это трубы комбината. И дым, который из них валит. Но даже они мне казались чем-то родным, – делится Бедняков. – Помню, когда проезжал ту точку, было ощущение, что на меня одевали суперзащиту. Понимал, что я дома. И никто, ничто меня не сможет обидеть.

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