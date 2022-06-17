Андрей Бедняков запустил вирусный флешмоб в Instagram

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» оригинально призывает людей донатить

Одной из мощнейших сил влияния на аудиторию сейчас стал Instagram. Во время войны, которую на территории Украины развязала россия, соцсеть выполняет множество функций: доносит правду до людей со всего мира, помогает найти любую помощь тем, кто в ней нуждается и, главное, собирает донаты. Много донатов!

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Необычный способ сбора средств для ВСУ придумал ведущий проекта Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков. В своих сторис он ежедневно публикует оригинальный призыв донатить для военных 100 гривен. Например:

«Катаешься на крутой немецкой тачке по городу и слушаешь музыку? Хорошо. Катайся. Но как припаркуешься – скинь 100 гривен на ВСУ. Ребятам. На литовскую. Битую. Покрашенную. Им не важно. Спасибо».

За последнюю неделю ведущий Нового канала призвал донатить после того, как выпьешь утренний кофе, съешь вкусное мороженое, прогуляешься по городу, отдохнешь на природе и тому подобное. Делаешь что-нибудь из этого? Делай! Но задонать потом 100 гривен на ВСУ.

Украинцы из разных точек мира мгновенно поддержали флешмоб Беднякова. Они постят сторис и отмечают аккаунт ведущего. А тот, в свою очередь, делится их публикациями у себя на странице, чтобы поощрить еще больше людей.

Так добрые дела и донаты умножаются каждый день. Вместе к победе!