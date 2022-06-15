Андрей Бедняков – о разговорах с сестрой

Ведущий проекта Нового канала «Где логика?» рассказал, о чем успевал поговорить с родной сестрой, когда та звонила из Мариуполя

Мариуполь – город-герой. Какие бы флаги ни развешивали по его улицам, он навсегда останется украинским! В это верят все. Особенно мариупольцы, которые ждут дня, когда смогут вернуться в родной город у моря. Как и ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков.

Related video

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе находились его мама и сестра. К сожалению, в результате болезни и стресса от войны мать телеведущего ушла из жизни. Сестре удалось спастись.

– Сестра выехала оттуда недавно. Она многое рассказывала. И о том, как они слышали взрывы. И как им выключали свет. Как сливали воду из батарей. Как готовили еду на улице. Как растапливали снег. Все было, – рассказал Бедняков в интервью Дмитрию Гордону. – Я пытаюсь с ней на эту тему по телефону не говорить. Хочу лично, когда увижу. Ведь все разы, когда мы созванивались, разговоры получались короткими. Связи у нее не было, поэтому выезжала бог знает куда, чтобы поймать ее и поговорить хоть немного. Самый длинный разговор длился минуты две с половиной.

«Я выдохну и скажу: «Наконец-то»: Андрей Бедняков – о первом дне после войны

«Люди в Мариуполе привыкли к взрывам»: Андрей Бедняков – о первом дне войны в родном городе

Главными вопросами были: «Как вы чувствуете себя?», «Что и как вам передать?», «Ты как?» Но это уже позже. Первые созвоны с родными, когда появилась связь, оказались сложными:

– Сначала, когда она звонила, спрашивала: «Как вы там? Киева уже нет? Харьков и Одессу взяли, всех разбомбили?» Никакой информации у людей не было, а потом началась дезинформация. Им говорили, что все захвачено, а Зеленский предал страну. Включали даже ролики с пародией на нашего президента, где сообщали, что жители города никому не нужны, – рассказал Андрей Бедняков. – Люди, сидевшие в подвалах в течение двух-трех недель, не вылезая оттуда, что они могли думать? То, что пережили мариупольцы, не пережил, наверное, никто.