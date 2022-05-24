Андрей Бедняков – об утре 24 февраля

Ведущий интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказал, что чувствовал, когда в первый день войны находился за тысячу километров от семьи

Утро 24 февраля стало ужасом для каждого украинца. Никто не мог поверить, все паниковали. И одно дело, если рядом родные. Но совсем другое, когда некоторые члены семей находились по разным городам или даже странам. Как у ведущего проекта Нового канала «Где логика?» Андрея Беднякова. Накануне войны он как раз улетел в командировку за границу.

– Я был в Катаре, моя жена с дочерью – в Киеве, а мама с сестрой – в Мариуполе, – рассказал телеведущий в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Сложнее всего было находиться за границей, потому что там ты вообще не понимаешь, что происходит в Украине. Особенно первые два дня. К тому моменту мы уже перелетели снимать на Мальдивы. Находились на рыбацком острове. Там был очень плохой интернет, мог дозвониться своим через раз. Плюс, разница во времени. 24 февраля я проснулся, и как раз пришло сообщение о первых взрывах. С ужасом ждал телефонного звонка от жены. Сам не звонил, чтобы не будить. Минут через 15-20 она набрала и сказала, что слышала взрывы. Уже почти начинала плакать, и я ее успокоил, попросил успокоить ребенка, собрать вещи и спуститься в бомбоубежище.

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Андрей Бедняков с женой, актрисой Анастасией Короткой, решили, что будут следить за новостями и принимать решения по ситуации.

– 24/7 сидел в номере возле тумбочки, потому что там была зарядка, а у меня очень быстро садился телефон, – вспоминает ведущий. – О том, что я на океане, даже не думал. Воду видел только когда мы приехали и выезжали с острова. Когда стало понятно, куда едет моя семья, вылетел к ним.