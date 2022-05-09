Андрей Бедняков – о возвращении его семьи в Украину

Жена и дочь ведущего проекта Нового канала «Где логика?» сейчас за границей. Домой хотят, но ехать пока не планируют

Жена телеведущего Андрея Беднякова, актриса Анастасия Короткая с 6-летней дочерью Ксенией на период войны в Украине, как и многие украинцы, выехали за границу. После двух месяцев борьбы ВСУ с рашистским нашествием многие решили возвращаться домой. Несмотря на все предостережения властей страны.

Семья ведущего проекта Нового канала «Где логика?» пока остается за пределами Украины.

– Я не знаю, когда они вернутся. Конечно, как и все, хотят домой, – рассказал Андрей Бедняков в интервью проекту «Слава+». – Ксения постоянно спрашивает, когда закончится война. Говорит: «Хочу домой, хочу в свою комнату, хочу к своим друзьям, в школу, на детскую площадку». Я их останавливаю. Считаю, что пока не нужно, ведь не сторонник того, что сейчас все люди возвращаются домой. Конечно, всем хочется в свой дом, все хотят увидеться с друзьями, погулять по родным улицам. Но еще рано.

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Андрей Бедняков признался, что даже не загадывает, когда в нашей стране станет достаточно безопасно, чтобы его семья вернулась домой.

– Не ставлю себе дедлайнов, потому что это ловушка, – говорит он. – Эта война приучила к тому, что даты не нужны. Я оптимист, но хочу, чтобы преобладал реалист. На мой взгляд, действительно домой ехать рано. Если в вашем городе относительно спокойно, это не говорит о том, что по всей Украине тоже. Увы, нет. Это сейчас огромная проблема людей, которые думают, что война далеко. И я это даже не о тех, кто живет в Европе или россии. У нас также есть те, кто считает, что война «где-то там». Нет! Война здесь.