Андрей Бедняков вспомнил прогулки по Мариуполю

Ведущий шоу Нового канала «Где логика?» рассказал, какие места в родном городе хотел бы посетить

О Мариуполе говорит весь мир. Этот город-герой стал символом несокрушимости и невероятной силы духа украинского народа. Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков благодарен всем защитникам его родного города. Он с трепетом вспоминает прогулки по Мариуполю и верит, что его непременно отстроят, и все мечты станут реальностью.

– Я очень часто бывал в городе. Как только у меня появлялись свободные дни, всегда приезжал к маме, – рассказал Бедняков в интервью проекту «Денисов Time. Війна». – Это могло быть три раза в месяц. Пусть на один-два дня, но когда были выходные, я ехал. Обожал гулять по городу. Выходил из дома, брал наушники и час-два ходил по Мариуполю. Это повелось еще с детства, когда мы гуляли с родителями. Я видел, как город менялся и развивался. А теперь, когда смотрю фотографии и видео, это боль. Это рана. Это мой родной город! То, что там происходит, и в каком состоянии он сейчас… Это адская боль. В жизни столько не плакал, как за время этой войны. И не только из-за своей раны, за мамой, но и за Мариуполем. Я очень люблю свой город.

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Больше всего телеведущий скучает по своему дому.

– Конечно, есть места, связанные с тобой больше или меньше. Но любимые – это моя квартира, мой двор, – рассказал Андрей в интервью проекту «Слава+». – Относительно своего района и улицы я ничего не знаю. Когда там находились мои знакомые, то какую-то информацию еще получал, но это было давно. Мне неизвестно, что сейчас там происходит. Кто-то уехал, а с кем-то у меня нет связи и по сей день. И это самое сложное.

Андрей Бедняков говорит, что охотно бы прогулялся по всем уголкам родного города.

– Неважно где! – говорит ведущий. Будь то центр, драмтеатр, левый берег. Конечно, хочется пойти на «Азовсталь». А еще – пройтись по набережной. Там сделали очень классный пирс, где отдыхали люди с семьями, смотрели на море, рыбачили, гуляли с детьми. Всего хочется! Единственное, чего не хочется, это идти в какое-нибудь караоке или на дискотеку. Сейчас об этом вообще не думаю.