Андрей Бедняков стал ведущим шоу «Где логика?» на Новом канале

Две команды звездных игроков, пять раундов с каверзными заданиями на логику и новый, но очень известный украинцам ведущий. Осенью Новый канал продолжит съемки второго сезона «Где логика?»

Андрея Беднякова нет нужды особо представлять, ведь зрители уже давно знают его и любят. Фирменная улыбка, чувство юмора и острый ум, который ведущий уже успел продемонстрировать во время подготовки к съемкам «Где логика?» Как? Бедняков тестировал задания для звездных участников на себе.

– С детства люблю разгадывать кроссворды, – рассказывает Андрей Бедняков. – Помню, у нас дома лежали журналы с ребусами на обороте. Обожал их решать. А еще покупал себе тетради, где в конце были разные задачки на логику. А вот в школе не любил математику. Кстати, прошлый сезон «Где логика?» я тоже смотрел и соревновался со своего дивана с теми участниками, которые были в студии. Теперь с нетерпением жду съемок. Надеюсь на веселый, интересный, умный, невероятный сезон. Интересно увидеть, какая логика у наших звезд. И как быстро они будут справляться с заданиями.

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И, конечно, Новый канал попытается развеять популярные мифы о мужской и женской логике.

– Глядя, как выбирает арбузы моя жена (Анастасия Короткая), могу сказать, что логика у мужчин работает лучше (улыбается). Хотя посмотрим, как справятся наши участники в новом сезоне.

Зрители Нового канала тоже поборются со звездами, не вставая со своих диванов. Так что, чья логика сильнее – скоро узнаем. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить самое интересное!