Как Анна Саливанчук научила школьниц носить колготки по-новому

Актриса призналась, зачем сделала большие дыры в капронках

Каждая девушка стремится выглядеть стильно и уникально. Не обязательно следовать всем тенденциям и слепо копировать чей-то образ. Можно включить фантазию, набраться смелости и придумать свою изюминку. За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) актриса Анна Саливанчук рассказала, как случайно стала законодательницей моды.

– После победы в конкурсе «Мисс Шепетовка» ко мне стало больше внимания, – признается актриса. – Как-то я пришла в школу в короткой юбке и заметила, что порвала капроновые колготки. Не растерялась и из маленькой дырки сделала несколько огромных.

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Все ученики школы оглядывались на Анну и обсуждали ее внешний вид.

– Слышала, как кричали: «О, Саливанчук в рваных колготках – значит, это модно», – вспоминает актриса. – И на следующий день все девочки из младших классов пришли в колготках с дырками (улыбается). Так я создала новый тренд!

Включайте последний выпуск шоу «Где логика?» сегодня в 19:00 на Новом канале.