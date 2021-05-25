Известная юмористка – о свадьбе подруги

О самом нелогичном, но очень ярком поступке за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказала Виктория Булитко

Часто на свадьбах друзей мы уходим в отрыв. И знаменитости – не исключение. О таком событии за кулисами интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказала юмористка и актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко.

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– Я поехала на свадьбу к лучшей подруге: готовилась, выбирала шикарный наряд, туфли, делала прическу… Ведь праздник у любимой подружки! – рассказала Булитко Новому каналу. – Уже во время застолья, когда гости начали говорить тосты, вдруг вспомнила, что мне тоже придется сказать что-то красивое. И в тот момент почему-то придумала сумасшедший тост, в котором поведала не самые прекрасные вещи о моей подруге. А в конце тоста сказала: «Кто со мной не согласен, тот пусть первым бросит меня в бассейн». А потом взяла сама себя за шкирку и бросила в бассейн в своем шикарном образе, который так долго готовила. Вот такой нелогичный поступок, который украсил вечер.

Свежий выпуск шоу «Где логика?» с Викторией Булитко и ее коллегами Яной Глущенко, Егором Крутоголовым и Евгением Сморигиным Новый канал покажет уже сегодня, 25 мая, в 19:00.