Вика Булитко – о личной жизни и свадьбе

Звезда юмористического шоу рассказала, хочет ли когда-то замуж

Комедийная актриса Виктория Булитко является одной из украинских знаменитостей, которые держат личную жизнь за семью замками. В своем Instagram девушка свободно показывает, как проводит время с друзьями и коллегами, но личность своего бойфренда не раскрывает. Во всех интервью Вика говорит, что молодой человек у нее есть, и уже много лет, но больше ничего о нем не рассказывает. Обручена ли актриса, тоже непонятно.

Как выяснилось на бэкстейдже шоу «Где логика?» (Новый канал), замуж Вика Булитко и вовсе не спешит.

– Я знаю людей, для которых выйти замуж и сыграть свадьбу с платьем очень важно. Но лично я не вижу в этом особой надобности. Если говорить о детях, то, может, и нужно поставить штампы в паспорт, чтобы все было удобно именно по документам. Сыграть классическую свадьбу – это не обо мне. Но если мой будущий муж все организует, если это будет важно для него и его родственников, то я буду не против. Не люблю париться над организацией мероприятий. Тем более, что я уже выходила замуж не знаю сколько раз, больше 100 – точно. У меня были свадебные платья на любой вкус и цвет, правда, в кино, – со смехом поделилась Вика.

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Что же касается свадьбы, у Булитко свои особые представления на этот счет.

– Знаете, круто пожениться уже седыми старичками, чтобы всех удивить! (смеется). Просто представьте такую свадьбу! Можно будет позвать друзей-пенсионеров и организовать все где-то на островах. Старички затусят в белых купальниках вместе с диджеем, – говорит звезда.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с Викторией Булитко, Яной Глущенко, Егором Крутоголовом и Евгением Сморигиным уже во вторник в 19:00 на Новом канале