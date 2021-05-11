Женя Кот сбрил кудри ради участия в проекте (ФОТО)

Селебрити лишился волос для шоу «Вартові мрій» в 2015 году

Известный украинский хореограф и танцовщик Женя Кот полюбился аудитории не только за свои идеально отточенные па на паркете, но и за кубики пресса и шикарные кудри. Казалось бы, что сама звезда тоже дорожит своими волосами и ни при каких обстоятельствах не согласится с ними расстаться. Но ради искусства и танцев Женя Кот готов на многое.

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Так, например, ради участия в шоу «Вартові мрій» в 2015 году Женя Кот лишился своих кудрей, побрившись под ноль. Об этом танцовщик рассказал за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал), показав фото с процесса гримирования. Только посмотрите на этот грим и лысую голову!

– Я тогда специально для проекта стригся наголо через день, почти как Влад Яма. На такие жертвы пошел ради шоу, – поделился Женя Кот.

Не пропусти выпуск шоу «Где логика?» с Женей Котом уже сегодня в 19:00 на Новом канале