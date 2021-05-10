Влад Яма – о милом поступке ради жены

Звезда рассказал мимишную историю на шоу «Где логика?»

Известный украинский хореограф Влад Яма поделился трогательной историей со времен строительства собственного дома. За кулисами шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, знаменитость показал фото из ранних этапов строительства, на котором видно только голые стены. Но, как оказалось, даже голые стены могут быть романтичными, если имеют свою историю.

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Влад Яма настолько внимателен ко всем деталям, которые важны для его жены Лилианы, что учел их и при строительстве девичьей прихоти – специальной зоны для макияжа в их доме.

– Когда мы строили дом, моя жена мечтала о столике для грима. Но у нас для этого не было отдельной комнаты, и мы решили отделить зону в спальне. Я взял листочек в клеточку и, зная примерную высоту и ширину, сначала нарисовал эту штуку, а потом ее построили. Также мы оставили место для зеркала, которое приклеили с внешней стороны. Затем покрасили эту стену, каждый кирпичик я рисовал вручную. Она существует в одном экземпляре, такой в мире больше нигде нет, – поделился Влад Яма.

Смотри выпуск шоу «Где логика?» с Владом Ямой уже в этот вторник в 19:00 на Новом канале