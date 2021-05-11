Юлия Санина планировала работать в этнографическом музее

О самом нелогичном поступке в жизни музыкант рассказала во время съемок шоу «Где логика?» (Новый канал)

«Высшее образование – мой самый нелогичный поступок», – эту фразу часто говорили звезды за кулисами шоу «Где логика?» Кто-то жалеет о выборе специальности, кто-то – о вузе, а кто-то смело заявляет, что это потраченное время упущено зря. Как, например, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

– Самым нелогичным своим решением я считаю поступление в магистратуру, – признается артистка. – Я закончила филологию, фольклористику в университете Шевченко. Когда получила диплом бакалавра, очень активно занималась музыкой, знала, что буду в The Hardkiss. Мы уже тогда начали свой путь. И почему-то кто-то сказал мне, что очень важно иметь диплом магистра, так как степень бакалавра ничего не значит. Мне было так жаль четыре потраченных года в бакалаврате, что я решила поступать дальше. Еще переживала, что меня не возьмут на работу в этнографический музей, например, потому что у меня нет диплома магистра. Почему я решила, что мне на всякий случай нужна перспектива работать в музее или где-то в народном коллективе? Не знаю. Но потратила еще два года учебу. И с тех пор никому никогда диплом не показывала. Знания, конечно же, получила, и они помогали в творчестве. Но вот сама бумажка оказалась не такой уже и необходимой.

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Логично ли думала Юлия Санина с напарницей по команде Еленой Шоптенко в шоу «Где логика?» И удастся ли им победить мужскую команду в составе Влада Ямы и Жени Кота? Смотрите уже сегодня, 11 мая, в 19:00 на Новом канале!