Сергей Притула признался, как называет свой автомобиль

Ведущий шоу «Где логика?», «Хто зверху?» и «Дети против звезд» (Новый канал) назвал прозвище своего автомобиля

Известный украинский телеведущий Сергей Притула любит по-особому называть свои автомобили. Первую машину новоканалец приобрел в 2012 году, когда ему был 31 год. Купил Range Rover, прислушавшись к родительским советам. Тогда за манеру передвижения и неповоротливость при преодолении препятствий назвал его «Ведмедиком». Теперь у ведущего шоу «Где логика?», «Хто зверху?» и «Дети против звезд», которые показывает Новый канал, другой автомобиль. Но и он без прозвища не остался.

– У мене зараз Mercedes-Benz GL 400. І у нього, на відміну від попереднього авто, бокові дзеркала не такі масивні. Вони доволі компактні, – рассказывает Сергей Притула. – Після «Ренджа» виглядали, як обрубані. Пам’ятаю, вперше сів за кермо нової автівки, глянув на бокові, і подумав, що вони якісь куці. Тож нове прізвисько народилося само собою. Тепер нашу сім’ю возить «Меркуцик».

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Смотрите семейное интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» каждый вторник в 19:00 на Новом канале. А также заполняйте анкету на сайте, если хотите увидеть вашего талантливого ребенка в эфире телеканала. Кастинги шоу «Дети против звезд» продолжаются, не упустите свой шанс!