Ходила павой: как MamaRika пережила «звездную болезнь»

Певица вспомнила, как после телевизионного проекта стала популярной

Не все звезды отечественного шоу-бизнеса спокойно реагируют на свой успех. Большинство из них все-таки болеют «звездной болезнью». За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) певица MamaRika рассказала, как после триумфа в ТВ-проекте справлялась с этим «недугом».

– Покорять столицу я приехала в 19 лет, – вспоминает певица. – Тогда же стала участницей проекта «Фабрика зірок 3», который выпускал Новый канал.

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Провинциалку из маленького городка Червоноград, что на Львовщине, очень полюбили зрители. Ведь девушка была искренней и откровенной, а ее красивый голос высоко оценили деятели украинской эстрады. На «Фабрике» певица не победила. Однако она осталась в Киеве, чтобы дальше строить свою карьеру.

– В тот период у меня были взлеты и падения, – рассказывает MamaRika. – Падения связываю с тем, что после «Фабрики» меня настигла «звездная болезнь». Я чувствовала себя суперстар и стала немного меньше работать над собой. Сейчас даже смешно вспоминать, как после проекта приезжала в Червоноград и ходила павой. Никогда не упускала возможности распустить свой хвост и крутить им перед теми, кто в меня не верил (улыбается). Тогда я гордилась, что смогла вырваться из маленького городка и тяжким трудом добиться успеха. Эта «звездная болезнь» у меня была, как проявление гордости за себя. Конечно, сейчас бы так не реагировала.

Не пропустите сегодня шоу «Где логика?» с MamaRika в 19:00 на Новом канале