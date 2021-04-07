Alyona Alyona – о хобби

Певица рассказала, как досадный случай заставил ее ухаживать за бровями

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona призналась, что, кроме музыки, ее увлекают фотография, вышивка и создание макияжа.

– Я люблю вышивать, – рассказывает певица. – Когда-то начинала с маленьких салфеток под вазоны, а потом делала небольшие картины. Впоследствии поняла, вышивание – это тяжело для моего темперамента (улыбается). Ведь не люблю долго сидеть на месте. Вот постоянное движение – это мое.

В студенческие годы Alyona Alyona начала интересоваться фотографией.

– В это хобби я даже вкладывала деньги, – говорит артистка. – Закончила курсы, купила фотоаппарат и начала организовывать фотосессии. Очень много фотографировала детей. Большинство друзей из общежития ставили именно мои фото на аватарки в социальных сетях.

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А еще певица освоила секреты создания макияжа.

– Я даже делала make up невестам, – признается Alyona Alyona. – После приобретенных знаний точно знаю, как хочу и должна выглядеть. Например, никому не позволяю рисовать мне брови. Если просмотреть несколько последних видео с различных ТВ-проектов, то в каждом у меня разные брови. То рыжие, то как уголь. Слишком тонкие или широкие. Из-за формы бровей у меня даже меняется лицо. Мне это не нравится, поэтому на съемки прихожу с нарисованными бровями и в собственной одежде (улыбается). Да, я везде меняю правила. Не люблю, когда мне навязывают, как должна выглядеть. Во всем должна быть свобода.

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