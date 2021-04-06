Володимир Остапчук VS Джуд Лоу в образі Молодого Папи (ФОТО)

Шоумен перевтілився у персонажа популярного серіалу

Український телеведучий Володимир Остапчук за довгі роки роботи на телебаченні вже звик приміряти на себе різні ролі. До того ж, у свій вільний час він любить пародіювати українських зірок у своєму Instagram, вдало підмічаючи їхні особливості. Часом артистизм та харизма Остапчука настільки пасують певному персонажу, що відрізнити оригінал від «дублікату» майже неможливо. Вдалим тому прикладом є перевтілення Володимира Остапчука в Молодого Папу з однойменного серіалу Паоло Соррентіно.

За лаштунками шоу «Де логіка?» Володимир Остапчук поділився знімком, на якому постав в образі Молодого Папи для одного зі своїх проектів. На фото він позує у червоній сутані – розрізній сукні та пілеолусі, традиційному головному уборі римо-католиків, та з піднятими догори долонями. Неймовірну схожість Вови з Джудом Лоу в образі Молодого Папи прокоментувала співачка MamaRika:

– Ти схожий, триндець! Тобі пасує, тому подумай, може, таки податися у релігію.

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На що Володимир Остапчук віджартувався:

– За мої гріхи я потраплю точно знаю куди.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» за участі Володимира Остапчука сьогодні о 19:00 на Новому каналі