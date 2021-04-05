MamaRika раскрыла секрет халявных фотосессий

Звезда поделилась проверенным методом оплаты аренды крутых локаций

Украинская певица MamaRika известна не только своим крутым голосом и шикарной фигурой, но и умением договориться о чем угодно с кем угодно. За долгие годы в шоу-бизнесе артистка научилась бюджетно снимать невероятные клипы и проводить бюджетные фотосессии, которые, казалось бы, должны стоить кучу денег. Но благодаря хорошо подвешенному языку и природной харизме девушке удается где-то договориться даже на халяву. Об одном из таких курьезных случаев MamaRika рассказала за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Почему участник Improv Live Show назвал собаку Батоном?

Съели друг друга: Виктория Смеюха – об отношениях участниц «НеАнгелы»

Во время разговора с журналисткой MamaRika показала фото, на котором она позирует в купальнике на фоне фруктовой раскладки в одном из супермаркетов. И это фото оказалось не без истории.

– Это одна из моих фотосессий из прошлых времен. Тогда ворвалась в супермаркет прямо в таком виде. Сейчас серьезно говорю. Мы делали фотосет, и я в купальнике Сейлор Мун звонила по банану маме. И покупатели фруктового или мясного отделов, видимо, были в шоке, что это за мясо здесь позирует голое. Если честно, было холодно, но очень весело. Мы добазарились с охранником за бутылку пива, чтобы он нас пустил пофоткаться втихаря, пока никто не видит. Мы купили ему пивасика, забежали и пофоткались, – со смехом поделилась MamaRika.

Не пропусти новый выпуск шоу «Где логика?» с MamaRika во вторник в 19:00 на Новом канале