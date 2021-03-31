Виктория Смеюха – об отношениях участниц НеАнгелы

Экс-солистка группы рассказала, как их со Славой Каминской удивляли фанаты

Фанаты звезд шоу-бизнеса всегда стремятся получить внимание от своих кумиров. Ради фото и автографа они порой способны на безумные поступки. Экс-солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха за кулисами шоу «Где логика» (Новый канал) рассказала, как ее радовали и разочаровывали поклонники.

– Группа «НеАнгелы» имела множество поклонников, – рассказывает Виктория. – Они дружили фан-клубами из разных городов, посещали все наши концерты. И дарили очень креативные подарки. Помню, как нам со Славой подарили котиков. Конечно же, рыжего и черненького. А сколько мягких игрушек было – не счесть.

Как-то на сцену певицам даже вынесли тортики.

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– Они были с нашими изображениями, – говорит Виктория. – Тогда мы со Славой поменялись и съели друг друга (улыбается).

Самым сумасшедшим поступком певица считает признание во Дворце Украина.

– Девушка в микрофон предложила мне выйти за нее замуж, – рассказывает Виктория. – И почему она подумала, что я – лучшая кандидатура? (улыбается).

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