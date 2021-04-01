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Почему участник Improv Live Show назвал собаку Батоном?

Почему участник Improv Live Show назвал собаку Батоном?

Актер популярного юмористического шоу рассказал о том, как юмор интегрировался в его повседневную жизнь

Юмор либо есть, либо его нет. И это в очередной раз подтвердил участник Improv Live Show Рома Мищеряков, который за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказал о необычном имени своего домашнего питомца. Оказалось, что Рома назвал своего песика Батоном!

«В чем прикол такого имени?» – подумаешь ты. Что тут можно сказать, ведь парень юморист, да еще и импровизатор. Вот при покупке собаки он попытался пошутить и сымпровизировал с именем. И оно понравилось любимцу Мищерякова.

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– Собаку давно хотела моя девушка. Забрали мы его из приюта под Киевом. Он у нас дворняжка. Сейчас ему полтора, год из них живет с нами. Назвали Батоном лишь потому, что откликнулся только на это имя. Правда, других имён мы и не предлагали. Бесконечно радует, очень его любим. Но пока я рассказывал это, в нашей кухне из-за него переклеили обои. Так и живем, – сказал юморист.

Не пропусти новые выпуски шоу «Где логика?» в 19:00 и второй сезон Improv Live Show с Ромой Мищеряковым в 20:00 по вторникам на Новом канале

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