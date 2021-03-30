Как известный юморист жарил шашлыки на балконе

Валентин Михиенко из Improv Live Show за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказал о своей самой глупой покупке

Наступила весна, а вместе с ней – время пикников и отдыха на природе. У импровизатора Валентина Михиенко из Improv Live Show и участника шоу «Где логика?», которое каждый вторник показывает Новый канал, есть смешная шашлычная история. Очень просим не повторять ее дома.

– Мой самый неудачный поступок в жизни – это самая нелогичная покупка, – рассказал Михиенко. – Приобрел я как-то одноразовый мангал. Такие продаются во многих магазинах. Он выглядел довольно интересно: в металлической упаковке, формой, как судочек для еды, только побольше. В наборе вместе с самим мангалом был уголь и специальная палка, чтобы его мешать или поправлять. Жарить шашлык я решил, не поверите, прямо на балконе. Когда еще разжигал огонь, мангал стал очень дымить. Но это было только начало. Я «додумался» потушить его. Сбегал за водой, залил все, и от этого пошло еще больше дыма, чем было изначально. Более того, в мангале внизу еще есть дырки для продува, так оттуда начала вытекать вода. В конце концов не только задымил себя и соседей, так еще и залил себе балкон. И, вы же понимаете, что это была не просто вода, а вода с углем. Текла себе по балкону такая черная-черная…

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Новый канал покажет шестой выпуск интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» уже сегодня, 30 марта, в 19:00. В поединке сойдутся импровизаторы Валентин Михиенко и Роман Мищеряков против телеведущей Елены-Кристины Лебедь и певицы Виктории Смеюхи. Сразу после этого, в 20:00, смотрите новый выпуск второго сезона юмористического шоу Improv Live Show.