Рецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи

Звезда поделилась рецептом своего любимого десерта за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Прекрасной фигуре экс-солистки группы «НеАнгелы» Виктории Смеюхи завидуют многие девушки. Все считают, что залогом успеха узкой талии и стройных ног является правильное питание, но это не совсем так. Ведь Вика очень любит десерты, особенно тирамису.

– Мой любимый десерт – это тирамису. Мне очень нравится перевод его названия с итальянского «вознеси меня наверх». И лет десять назад стало интересно приготовить его самой. И удалось научиться мастерски его делать. Готовила тирамису огромными порциями и в свое время его переела, – отмечает Виктория Смеюха.

Певица решила поделиться своим рецептом любимого десерта тирамису.

Ингредиенты для приготовления тирамису:

яйца куриные – 6 шт.

сливочный сыр маскарпоне – 500 г

сахар – 150 г

печенье савоярди – 250 г

кофе эспрессо – 300 мл

какао-порошок – 1-2 ст. л.

коньяк (по желанию) – 30-50 г

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Приготовление тирамису пошагово:

Для начала сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться. Затем отделите белки от желтков. К желткам добавьте 150 граммов сахара и взбейте их, пока масса не побелеет, до полного растворения сахара. Выложите взбитые желтки с сахаром в большую ёмкость, добавьте 500 граммов маскарпоне и перемешайте. Теперь возьмите белки и взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Затем вмешайте их в массу с желтками и маскарпоне. Крем готов. Налейте кофе в посуду с плоским дном, в которую помещается палочка савоярди. Если вы делаете Тирамису с коньяком, то добавьте 30-50 граммов коньяка в кофе. Погрузите каждую палочку савоярди и выложите на дно формы. Сверху на слой нанесите примерно половину крема и разравняйте. Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем так, чтобы последним был крем. Уберите готовое тирамису на несколько часов в холодильник. Перед подачей посыпьте десерт какао или тертым шоколадом.

Готовь тирамису по рецепту от Виктории Смеюхи к просмотру нового выпуска шоу «Где логика?» с ее участием, который выйдет уже в этот вторник в 20:00 на Новом канале