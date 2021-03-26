Новый каналДе логіка?НовостиРецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи

Рецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи

Рецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи

Звезда поделилась рецептом своего любимого десерта за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)

Прекрасной фигуре экс-солистки группы «НеАнгелы» Виктории Смеюхи завидуют многие девушки. Все считают, что залогом успеха узкой талии и стройных ног является правильное питание, но это не совсем так. Ведь Вика очень любит десерты, особенно тирамису.

Рецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи

– Мой любимый десерт – это тирамису. Мне очень нравится перевод его названия с итальянского «вознеси меня наверх». И лет десять назад стало интересно приготовить его самой. И удалось научиться мастерски его делать. Готовила тирамису огромными порциями и в свое время его переела, – отмечает Виктория Смеюха.

Певица решила поделиться своим рецептом любимого десерта тирамису.

Ингредиенты для приготовления тирамису:

  • яйца куриные – 6 шт.
  • сливочный сыр маскарпоне – 500 г
  • сахар – 150 г
  • печенье савоярди – 250 г
  • кофе эспрессо – 300 мл
  • какао-порошок – 1-2 ст. л.
  • коньяк (по желанию) – 30-50 г

Как привить ребенку правильные ценности: ТОП-5 советов от Аллы Костромичевой

ТОП-3 книги из личной библиотеки Аллы Костромичевой

Приготовление тирамису пошагово:

  1. Для начала сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться.
  2. Затем отделите белки от желтков. К желткам добавьте 150 граммов сахара и взбейте их, пока масса не побелеет, до полного растворения сахара.
  3. Выложите взбитые желтки с сахаром в большую ёмкость, добавьте 500 граммов маскарпоне и перемешайте.
  4. Теперь возьмите белки и взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Затем вмешайте их в массу с желтками и маскарпоне. Крем готов.
  5. Налейте кофе в посуду с плоским дном, в которую помещается палочка савоярди. Если вы делаете Тирамису с коньяком, то добавьте 30-50 граммов коньяка в кофе.
  6. Погрузите каждую палочку савоярди и выложите на дно формы. Сверху на слой нанесите примерно половину крема и разравняйте. Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем так, чтобы последним был крем. Уберите готовое тирамису на несколько часов в холодильник.
  7. Перед подачей посыпьте десерт какао или тертым шоколадом.

Готовь тирамису по рецепту от Виктории Смеюхи к просмотру нового выпуска шоу «Где логика?» с ее участием, который выйдет уже в этот вторник в 20:00 на Новом канале

де логіка новости