Рецепт самого вкусного тирамису от Виктории Смеюхи
Звезда поделилась рецептом своего любимого десерта за кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал)
Прекрасной фигуре экс-солистки группы «НеАнгелы» Виктории Смеюхи завидуют многие девушки. Все считают, что залогом успеха узкой талии и стройных ног является правильное питание, но это не совсем так. Ведь Вика очень любит десерты, особенно тирамису.
– Мой любимый десерт – это тирамису. Мне очень нравится перевод его названия с итальянского «вознеси меня наверх». И лет десять назад стало интересно приготовить его самой. И удалось научиться мастерски его делать. Готовила тирамису огромными порциями и в свое время его переела, – отмечает Виктория Смеюха.
Певица решила поделиться своим рецептом любимого десерта тирамису.
Ингредиенты для приготовления тирамису:
- яйца куриные – 6 шт.
- сливочный сыр маскарпоне – 500 г
- сахар – 150 г
- печенье савоярди – 250 г
- кофе эспрессо – 300 мл
- какао-порошок – 1-2 ст. л.
- коньяк (по желанию) – 30-50 г
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Приготовление тирамису пошагово:
- Для начала сварите крепкий эспрессо и оставьте его остужаться.
- Затем отделите белки от желтков. К желткам добавьте 150 граммов сахара и взбейте их, пока масса не побелеет, до полного растворения сахара.
- Выложите взбитые желтки с сахаром в большую ёмкость, добавьте 500 граммов маскарпоне и перемешайте.
- Теперь возьмите белки и взбейте со щепоткой соли до устойчивых пиков. Затем вмешайте их в массу с желтками и маскарпоне. Крем готов.
- Налейте кофе в посуду с плоским дном, в которую помещается палочка савоярди. Если вы делаете Тирамису с коньяком, то добавьте 30-50 граммов коньяка в кофе.
- Погрузите каждую палочку савоярди и выложите на дно формы. Сверху на слой нанесите примерно половину крема и разравняйте. Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем так, чтобы последним был крем. Уберите готовое тирамису на несколько часов в холодильник.
- Перед подачей посыпьте десерт какао или тертым шоколадом.
Готовь тирамису по рецепту от Виктории Смеюхи к просмотру нового выпуска шоу «Где логика?» с ее участием, который выйдет уже в этот вторник в 20:00 на Новом канале