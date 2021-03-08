Женя Кот поделился эксклюзивной подробностью и архивным фото со своей экзотической свадьбы

Селебрити вспомнил, как проходила церемония венчания на Таити

Известный украинский хореограф Женя Кот и его избранница, чемпионка мира по пилону Наталья Татаринцева женаты уже больше двух лет. 18 января 2021 года пара отпраздновала свою бумажную свадьбу, ведь роспись проходила зимой в Киеве. А само венчание, которое обсуждали все лето 2019 года, супруги провели на Таити. Новому каналу удалось поговорить с Женей Котом о его свадьбе и даже увидеть эксклюзивное фото из архива телефона хореографа во время съемок диджитал-игры «В личку к звезде» на шоу «Где логика?»

Церемония венчания Жени Кота и Натальи Татаринцевой проходила на острове Муреа, которое соседствует с Таити, Французская Полинезия. Невесте пришлось улететь туда на месяц раньше, чтобы подготовить все торжество. А жених тем временем дожидался свадебных нарядов в Киеве.

– Серебристое платье Наталии и мой белый костюм шила ее подруга-дизайнер Маргарита Комашня со своим мужем. Я забирал готовые наряди сам. По приезду платье даже пришлось самим чуть-чуть перекроить и кое-что обрезать, но все получилось прекрасно, – поделился Женя Кот.

Сама церемония проходила по местным обычаям с соблюдением всех обрядов.

– Мы заказали церемонию в отеле «Sofitel», которую организовывают и проводят коренные таитяни. Сначала женщина нам рассказывала все обычаи, потом шаман нас венчал и благословлял, плюс несколько мужчин играли на музыкальных инструментах и танцевали вместе с женщинами. Само венчание проходило на берегу, были установлены деревянные троны. Наши руки обвязывали веревочкой, которая была сплетена из пальмовых листьев, потом поливали кокосовой водой. Эта веревочка у них вместо колец. Потом ее развязали и завязали пергамент, на котором мы поставили свои подписи и прописали, что мы стали мужем и женой. Также за местным обычаем нашей семье дали имя – Марама, – вспомнил хореограф.

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Женя Кот признался, что сделать предложение и жениться – это серьезный шаг для него. Решился он на него лишь, когда понял, что хочет строить с Натальей семью.

– Я четко понимал, что нашел женщину, в которой я уверен, которая прошла со мной очень много разных ситуаций, проявила себя в нашей совместной жизни по-разному, которая подходит мне по характеру и вообще во всем, – сказал Женя.

Показав эксклюзивное архивное фото со свадьбы на Таити, Женя Кот поделился и эксклюзивной милой подробностью с торжества.

– Одним из обязательных пунктов было съесть мороженное. Мы знаем одно место на острове Муреа, где есть потрясающее кокосовое мороженное. Оно сделано с натурального кокосового молока, невероятно вкусное. Сразу после церемонии и веселья мы побежали есть это мороженное, – рассказал Кот Новому каналу.

Не пропусти выпуск с Женей Котом в шоу «Где логика?», которое стартует уже 9 марта в 19:00 на новом канале