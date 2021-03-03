Анна Ризатдинова – о тонкостях написания автобиографии Мой роман со спортом

Украинская чемпионка на съемках шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказала, как и для кого создала книгу о своем пути в гимнастике

В декабре 2020 года бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, украинская художественная гимнастка и тренер Анна Ризатдинова удивила весь украинский шоу-бизнес, написав и выпустив автобиографию «Мой роман со спортом». Сегодня, 3 марта, празднуют Всемирный день писателя, поэтому Новый канал разузнал у Ани, почему она решила написать книгу о спорте, как проходил процесс, и для кого ее история будет полезной.

– Аня, считаешь ли ты себя теперь писательницей?

– Нет, конечно, не считаю. Потому что любым делом нужно заниматься, как мне кажется, не один год. Как я посвятила гимнастике 17 лет, так, уверена, и писатели тратят примерно столько же времени на то, чтобы стать профессионалами своего дела. Но любителем меня точно можно назвать.

– Ты писала одна или тебе кто-то помогал?

– Красиво все оформить на бумаге мне помогал литературный редактор. Это тоже один из фактов, почему не считаю себя писателем. Я на это не училась, и как правильно изложить свои мысли на бумаге, к сожалению, не знаю.

– Как пришла идея написать автобиографию «Мой роман со спортом»?

– Идея возникла перед Олимпийскими играми, когда я, уже обессиленная, лежала на ковре, и был крик души, что когда всё закончится, напишу книгу. Так и случилось. Сделала это спустя полтора года после Олимпиады. Мне очень хотелось поделиться. У нас мало информации о великих спортсменах, хотя их было очень много. Также мало фильмов, новостей. И я считаю миссией каждого спортсмена популяризировать свой вид спорта, пропагандировать здоровый образ жизни. У нас талантливая страна, и очень много талантливых спортсменов и тренеров. Хотелось бы, чтобы спорт возвели в культ.

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– А почему ты решилась на книгу лишь сейчас?

– Потому что это очень яркий период моей жизни, после которого она поделилась на «до» и «после». Сейчас я отчётливо вижу ее очертания – это художественная гимнастика до 23 лет, где последней точкой стала олимпийская медаль, далее – личная жизнь. Рождение ребёнка также важное событие. И с 2019 года у меня пошёл новый виток. Уже третий раздел моей жизни. Я не люблю писать ни о чём, просто как стать счастливой или как похудеть. Предпочитаю рассказывать о том, что человек уже прошёл. В спорте знаю все малейшие нюансы, и хотела поделиться всеми переживаниями, которые были во мне, с молодым поколением, с тренерами, с мамами. И лишь тем, в чём компетентна. Если сложится тренерская карьера, возможно, еще напишу о ней. Но только тогда, когда буду понимать, что я в этом деле действительно крута и могу делиться с окружающими.

– Для кого ты написала свою историю?

– Написала эту книгу, потому что хотела облегчить деткам жизнь, рассказать историю, как можно отдаваться своему делу, что не нужно так переживать, как я переживала. Спортсмены, которые уже прославились, тоже люди. И у нас тоже были проблемы с весом, и опускались руки, и не хотелось идти в зал, и были травмы, и сложные периоды в жизни, и переходный возраст… И как это легче пережить, описано в моей книге. Но она не только для девочек-гимнасток. Мы старались написать так, чтобы даже далекий от спорта человек прочитал эту книгу и нашёл для себя полезную информацию — например, о том, как не сдаваться. Все факты были взяты из моей жизни. Каждый раз после того, когда у меня что-то не получалось, обязательно дальше был сумасшедший взлёт. Неудачи тоже на пользу. Книга абсолютно для всех. Для гимнасток, для спортсменов, для родителей. И о том, какую роль играют родители в жизни ребёнка. И как мне было сложно, когда все девчонки идут за ручку с мальчиком в кафе на 8 марта, а я с рюкзаком иду в зал. Как я это переживала, даже плакала. О подругах в спорте. Обо всём. О том, какова жизнь спортсмена. Считаю, книга должна быть настольной абсолютно для всех.

Написав автобиографию «Мой роман со спортом», Анна Ризатдинова поняла, насколько писательство – тяжелый труд. Поэтому спортсменка желает всем писателям всегда находить правильные слова, чтобы вдохновлять и мотивировать.

Не пропусти новое шоу «Где логика?», в котором появится и Анна Ризатдинова, с 9 марта в 19:00 на Новом канале!