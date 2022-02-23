Смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя 3 сезон 25 серия от 23.02.2022 на сайте Нового канала! Люба и Маша очень соскучились по своим мужьям. Хоть от них только одни проблемы, но без них в доме пусто и одиноко. Маша предлагает Любе помириться с Васей. Она надеется, что тогда Макс и ее за компанию простит. Сработает ли их план? Узнай прямо сейчас!

В сериале Будиночок на щастя 2022 серия 25 у Васи и Макса закончатся запасы еды, но гордость им не позволит вернуться домой. Смогут ли они раздобыть какие-нибудь продукты, если Люба и Маша настроят против них всю деревню? Не пропусти интересные приключения – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 25.

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 24 серию

Будиночок на щастя 3 сезон