Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 25 серія від 23.02.2022 на сайті Нового каналу! Люба та Маша дуже скучили за своїми чоловіками. Хоч від них лише одні проблеми, але без них у домі порожньо та самотньо. Маша пропонує Любі помиритися з Васею. Вона сподівається, що тоді і Макс її за компанію вибачить. Чи спрацює їхній план? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 25 у Васі та Макса закінчаться запаси їжі, проте гордість їм не дозволить повернутися додому. Чи зможуть вони роздобути якісь продукти, якщо Люба і Маша налаштують проти них усе село? Не пропусти цікаві пригоди – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 25.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 24 серію

Будиночок на щастя 3 сезон