23 лютого

Голодні пригоди Макса та Васі. Будиночок на щастя. Сезон 3. Серія 25

Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 25 серія від 23.02.2022 на сайті Нового каналу! Люба та Маша дуже скучили за своїми чоловіками. Хоч від них лише одні проблеми, але без них у домі порожньо та самотньо. Маша пропонує Любі помиритися з Васею. Вона сподівається, що тоді і Макс її за компанію вибачить. Чи спрацює їхній план? Дізнайся просто зараз!

У серіалі Будиночок на щастя 2022 серія 25 у Васі та Макса закінчаться запаси їжі, проте гордість їм не дозволить повернутися додому. Чи зможуть вони роздобути якісь продукти, якщо Люба і Маша налаштують проти них усе село? Не пропусти цікаві пригоди – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 25.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 24 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

Новини каналу
Новини каналу
Винахідник, футболіст і бізнесмен: Григорій Решетнік – про майбутні професії синів
23 лютого
Цілує та зізнається в коханні: як Назар Задніпровський мириться з дружиною
23 лютого
«Стою на сцені, і тут із зали летять літачки»: Валентин Міхієнко – про НП на концерті
22 лютого
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь