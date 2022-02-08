Будиночок на щастя стал лидером слота

Ситком с успехом вернулся в эфир Нового канала. И с большой долей в слоте оставил позади всех конкурентов

Вчера Новый канал показал премьеру третьего сезона ситкома «Будиночок на щастя». Любимые герои Любаня (Виталина Библив), Вася (Назар Заднепровский), Макс (Костя Войтенко), Маша (Галина Безрук) ошеломили зрителей переездом в Киев. И заставили изрядно понервничать из-за появления у Маши нового любимого, а у Макса – отчима-сверстника. А Вася уже успел попасть в передрягу, как говорится, на свою голову. В общем, завертелась жизнь четверки в столице по-новому.

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Приключения, непредсказуемые ситуации со всевозможными приколами уже полюбились зрителям. Так, премьера третьего сезона ситкома стала лидером слота по показателям телесмотрения. «Будиночок на щастя» лидировал в своем слоте (с 18:00 до 20:00) по аудитории 18-54 с долей 8,89, оставив позади всех конкурентов.

– Эти цифры – очень важная обратная связь для всей команды, – говорит режиссер ситкома Сергей Атрощенко. – Рады, что зрители Нового канала с нетерпением ждали премьеру третьего сезона «Будиночкана щастя». Мы почувствовали их любовь!

Включайте сегодня продолжение третьего сезона ситкома «Будиночок на щастя» с 18:00 на Новом канале