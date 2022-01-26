ТОП локацій у Греції від Віталіни Біблів

Акторка серіалу «Будиночок на щастя», який Новий канал покаже з 7 лютого, розказала, куди знову повернеться влітку

Одразу після Нового року акторка ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів вирушила на відпочинок у Грецію. Цікаво, що країну обирала не сама. Подорож акторці подарували друзі на день народження. Про захопливі місця, які потрібно побачити, плануючи подорож у цей край, Віталіна розказала детальніше.

– Я відвідала Афіни та острів Егіна, – каже акторка. – Афіни – античне місто, що складається з лабіринтів вузьких тінистих вуличок, увитих зеленню і квітами. Тут варто походити серед старих традиційних грецьких будиночків. Обов’язково підніміться на Акрополь. Усім, напевно, відома ця скеля з пласкою вершиною, увінчана класичним грецьким храмом. У далекому минулому її прикрашало безліч споруд і скульптур, але сьогодні від цієї пишності залишилися лише Нікі Аптерос, Ерехтейон і знаменитий Парфенон. Афінський Акрополь відомий не лише своїми чудовими храмами та стародавніми пам’ятками, а й тим, що саме тут розташовується один із найдавніших театрів у світі. Йдеться про відомий давньогрецький театр Діоніса, який оповитий безліччю легенд та цікавих історій.

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Подорож на острів Віталіну так вразила, що вона планує знову туди повернутися.

– Неймовірна можливість подорожувати від острова до острова, – каже акторка. – Дуже хочу відвідати ці місцини, але а теплий період (усміхається). До речі, Егіна – колоритний острів з красивими пляжами.

Запам’яталися Віталіні й дикі папуги, яких можна було погодувати в парку. А їх спів зачаровував усіх відвідувачів.

Дивіться прем’єру ситкому «Будиночок на щастя» 7 лютого з 18:00 на Новому каналі