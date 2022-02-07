Небольшой спойлер премьеры третьего сезона ситкома. Любимые герои теперь живут в столице, где их ожидает много приключений и неожиданных ситуаций

Сегодня зрители Нового канала увидят премьеру третьего сезона ситкома «Будиночок на щастя». Любимым героям Васе (Назар Заднепровский), Любане (Виталина Библив), Максу (Костя Войтенко), Маше (Галина Безрук) опять придется решать новые конфликты. Но обязательно с юмором и позитивом. Кстати, уже в первой серии Маша и Максим покинут Сеньковку и переедут в Киев, где их ожидает еще больше приключений.

– Мы долго выбирали квартиры для съемок, – объясняет режиссер и автор ситкома Сергей Атрощенко. – Хотели, чтобы у Маши было светлое и просторное жилье, а у Макса – компактное и с выходом на террасу. Нашли такое и даже несколько сцен отсняли на этой террасе. В первых сериях вы увидите, как на ней Вася будет заниматься йогой (улыбается). Съемки жилья Макса проходили не в столице, а в пригороде Киева, в селе Крюковщина. А для Маши (Галина Безрук) квартиру арендовали в одном из районов Киева, на правом берегу.

Герои «Будиночка на щастя» переехали в Киев

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Кстати, переехать в Киев поспешат и Вася с Любой. Супруги быстро соберут необходимые вещи и поселятся в квартире Макса. А все для того, чтобы помочь парню помириться с Машей. Удастся ли им воплотить задуманный план, зрители узнают в эфире Нового канала. А вот во что вляпается Вася, рассказал актер Назар Заднепровский:

– Мой герой из села, поэтому никак не может адаптироваться к жизни в большом городе, – говорит актер. – Он будет все время попадать в сложные ситуации. Постоянно искать, где заработать денег. И с этой целью устраиваться на очень сомнительные работы. Словом, Василий заставит зрителя немного понервничать и поволноваться за него.

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