ТОП локаций в Греции от Виталины Библив

Актриса сериала «Будиночок на щастя», который Новый канал покажет с 7 февраля, рассказала, куда снова вернется летом

Сразу после Нового года актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Виталина Библив отправилась на отдых в Грецию. Интересно, что страну выбирала не сама. Путешествие актрисе подарили друзья на день рождения. Об интересных местах, которые нужно увидеть, планируя путешествие в этот край, Виталина рассказала подробнее.

– Я посетила Афины и остров Эгина, – говорит актриса. – Афины – античный город, состоящий из лабиринтов узких тенистых улочек, увитых зеленью и цветами. Здесь стоит побродить среди старых традиционных греческих домиков. Обязательно поднимитесь на Акрополь. Всем, наверное, известна эта скала с плоской вершиной, увенчанная классическим греческим храмом. В далеком прошлом ее украшало множество сооружений и скульптур, но сегодня от этого великолепия остались лишь Ники Аптерос, Эрехтейон и знаменитый Парфенон. Афинский Акрополь известен не только своими замечательными храмами и древними достопримечательностями, но и тем, что здесь располагается один из древнейших театров в мире. Речь идет об известном древнегреческом театре Диониса, окутанном множеством легенд и интересных историй.

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Путешествие на остров Виталину так впечатлило, что она планирует снова туда вернуться.

– Невероятная возможность путешествовать от острова к острову, – говорит актриса. – Очень хочу посетить эти места, но в теплый период (улыбается). Кстати, Эгина – колоритный остров с красивыми пляжами.

Запомнились Виталине и дикие попугаи, которых можно было покормить в парке. А их пение очаровывало всех посетителей.

Смотрите премьеру ситкома «Будиночок на щастя» 7 февраля с 18:00 на Новом канале