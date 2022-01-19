Как побороть страх публичных выступлений: советы от Кости Войтенко

Актер ситкома «Будиночок на щастя» (смотрите с 7 февраля на Новом канале) рассказал, как научиться уверенно держаться перед аудиторией

Публичные выступления даются многим людям непросто. Ведь обычно им нужно выйти из зоны комфорта и побороть свой страх. Хотя страх – это естественный сигнал, что вы серьезно относитесь к тому, что делаете. И пытаться полностью его подавить точно не стоит. А вот научиться овладевать – можно. Актер ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко дал несколько советов, как уверенно выступать на публике.

– Волнение перед выступлением присуще всем, – говорит актер. – Главное – не доводить его до состояния паники. И помните, что любые попытки полностью подавить переживания только умножают их.

«Да» практике

– Чем больше вы станете практиковаться, тем лучше у вас будут получаться выступления, – рассказывает Костя. – Если практика и не приведет к совершенству, она точно обеспечит вам чувство «в своей тарелке».

Посмотрите на себя со стороны

– Поставьте перед собой камеру и запишите видео, – рекомендует актер. – Тема здесь совсем не важна. Вам необходимо свыкнуться с объективом и чувствовать себя перед ним спокойнее. Представьте, что камера – это зритель. Попытайтесь зафиксировать свою речь от начала до конца. Затем проанализируйте.

Запишите сторис

– Так вы будете знать, что вас видит определенное количество людей, – говорит Костя. – И понемногу станете привыкать к реальной аудитории. Просматривая сторис, не относитесь к себе слишком критично. Помните, что выступать непросто даже опытным профессионалам!

Смотрите премьеру ситкома «Будиночок на щастя» 7 февраля на Новом канале