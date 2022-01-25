Будиночок на щастя 3 сезон – дата выхода

Украинский комедийный проект возвращается на экраны

Можешь говорить что угодно, но мы точно знаем, что ты тайком скучаешь по селу. И, может, не по тому реальному, но точно по новоканальскому экранному селу Сеньковка в ситкоме «Будиночок на щастя». Рады сообщить, что после долгой паузы твой любимый комедийный сериал снова появится на экранах с новыми сериями.

Когда же выйдет 3 сезон сериала «Будиночок на щастя»? Читайте, сохраняйте и ставьте напоминание, потому что такое пропустить просто нельзя. «Будиночок на щастя»3 сезон – премьера уже 7 февраля с 18:00 на Новом канале.

Как побороть страх публичных выступлений: советы от Кости Войтенко

Напомним, во 2 сезоне «Будиночок на щастя» Маша узнала, что Макс когда-то был обручен с Даной, которая чуть не отобрала его страусиную ферму. Поэтому наша парочка рассорилась и разъехалась. Макс остался жить в деревне, а Маша вернулась в Киев налаживать свою городскую жизнь. В 3 сезоне ситкома Вася и Люба будут регулярно приезжать в украинскую столицу, чтобы помирить своих соседей. Удастся ли Маше и Максу возобновить отношения, и какие приключения ждут Любу и Василя в Киеве? Все это узнаете в 3 сезоне «Будиночок на щастя».