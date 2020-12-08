Как снимали новый сезон Будиночка на щастя

Режиссер сериала рассказал, что было самым трудным во время съемочного процесса

Еле успели до снега! На днях закончились съемки третьего сезона сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал). Действия происходили во всем нам известном селе Сеньковка, где между любимыми героями – Максом (Костя Войтенко), Машей (Галина Безрук), Васей (Назар Заднепровский), Любаней (Виталина Библив) – продолжали бурлить страсти. Что постоянно мешало съемочному процессу, рассказал режиссер-постановщик и продюсер Сергей Атрощенко.

– Из-за эпидемии коронавируса мы начали съемки с существенным опозданием, – говорит режиссер. – Должны были стартонуть весной, а зашли только осенью. Большинство сцен у нас на улице, поэтому приходилось снимать их на стыке. То есть, не по порядку сюжетной линии, а всю натуру в октябре. И тогда уже было холодно. Нам надо было хорошенько утеплять артистов и греть их чаями. А еще для кадра постоянно прятали желтые листья. Ведь действия в сериале происходят в теплое время (улыбается).

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По словам Сергея, он еще постоянно переживал, чтобы на площадке никто не заболел COVID-19.

– Все были в напряжении, – рассказал режиссер Новому каналу. – Ведь у Назара Заднепровского и Галины Безрук были антитела, а у Виталины Библив и Кости Войтенко – нет. К счастью, за время съемок актеры не заболели. Ведь мы соблюдали все санитарно-гигиенические нормы.

Премьеру третьего сезона зрители Нового канала увидят в 2021 году. И, конечно, всех интересует, будет ли продолжение истории. Сергей признался, что у него уже есть идеи для четвертого сезона.

– Третий сезон у нас заканчивается на очень интересной и интригующей ноте, – рассказывает режиссер. – Поэтому я уже вижу, как можем его продолжить. Убежден, что такой сюжет будет интересен зрителям.