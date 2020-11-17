Сидим в желтых листьях: Костя Войтенко – о съемках сериала «Будиночок на щастя»

Актер рассказал, в каких условиях ему приходится сниматься в ситкоме

Съемки третьего сезона «Будиночка на щастя» (Новый канал) в разгаре. Действие происходит во всем нам известном селе Сеньковка, где любимые главные герои – Макс (Костя Войтенко) и Маша (Галина Безрук) продолжают выяснять отношения. Словом, работа кипит! Такому насыщенному темпу может помешать только погода.

– Первые два сезона мы снимали весной и летом, – рассказывает Константин Войтенко. – Рабочий день мог длиться с утра и пока было видно (улыбается). Сейчас так не получается, ведь световой день короткий. Поэтому у нас появилось больше ночных сцен. Однако осень добавила своей особой атмосферы. Мы сидим в желтых листьях и наблюдаем, как виноград превращается в изюм. Единственное, порой бывает очень холодно. Тем более сейчас, когда температура на термометре упала ниже нуля.

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Но актер говорит, что на съемочной площадке всегда «греют» дружеские отношения.

– У нас очень классная команда, – рассказывает Костя. – Нам легко и приятно работать. И совсем не чувствуется усталости после 16-часовой смены.

Уже в конце ноября актеры ситкома услышат: «Стоп, снято». А это значит, что зрители Нового канала увидят «Будиночок на щастя» в 2021 году. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить премьеру!