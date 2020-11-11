Десять років ходила на кастинги: Віталіна Біблів – про історію успіху

Акторка «Будиночка на щастя» (Новий канал) розказала, як ставиться до кастингів та самопроб

Усміхнене обличчя заслуженої артистки України Віталіни Біблів не зникає з телеекранів. Адже акторка грає в безлічі вітчизняних серіалів та ситкомів. Глядачам Нового каналу вона полюбилася за роль Люби в серіалі «Будиночок на щастя». До речі, зараз знімають вже п’ятий сезон ситкому, який глядачі побачать у 2021 році. Віталіна ексклюзивно розповіла про кастинги та проби у її житті.

– Кожен актор та акторка знайдуть свою роль, – каже жінка. – Може, не головну, а епізодичну, але знайдуть. Треба мати терпіння й обов’язково ходити на кастинги. Адже, як говориться в приказці, «Зусиллями і працею усього досягнеш». Я от майже 10 років ходила на кастинги, щоб отримати головні ролі!

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Віталіна каже, що саме здорова конкуренція стимулює її рухатися вперед.

– Єдине, що зараз не можу зрозуміти, це самопроби, – каже акторка. – Трішки дратує, коли просто надсилають текст без конкретної задачі. І треба самому вигадати образ та все разом презентувати.

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