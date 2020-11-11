Десять лет ходила на кастинги: Виталина Библив – об истории успеха

Актриса «Будиночка на щастя» (Новый канал) рассказала, как относится к кастингам и самопробам

Улыбающееся лицо заслуженной артистки Украины Виталины Библив не исчезает с телеэкранов. Ведь актриса играет во множестве отечественных сериалов и ситкомов. Зрителям Нового канала она полюбилась за роль Любы в сериале «Будиночок на щастя». Кстати, сейчас снимают уже пятый сезон ситкома, который зрители увидят в 2021 году. Виталина эксклюзивно рассказала о кастингах и пробах в ее жизни.

– Каждый актер и актриса найдут свою роль, – говорит женщина. – Может, не главную, а эпизодическую, но найдут. Надо иметь терпение и обязательно ходить на кастинги. Ведь, как говорится в поговорке, «Терпение и труд все перетрут». Я вот почти 10 лет ходила на кастинги, чтобы получить главные роли!

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Виталина говорит, что именно здоровая конкуренция стимулирует ее двигаться вперед.

– Единственное, что сейчас не могу понять, это самопробы, – говорит актриса. – Немножко раздражает, когда просто присылают текст без конкретной задачи. И нужно самому придумать образ и все вместе презентовать.

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