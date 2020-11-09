Звезда «Будиночка на щастя» празднует юбилей!

Актер Назар Заднепровский рассказал, где проведет свой день рождения, и какой подарок ожидает от жены

Сегодня празднует 45-летие народный артист Украины, любимец зрителей Нового канала за роль Васи в «Будиночку на щастя» Назар Заднепровский. Актер признается, что этот день рождения он проведет не на съемочной площадке, а в кругу семьи.

– Уже несколько лет подряд прошу своих руководителей, чтобы 9 ноября освобождали меня от съемок и спектаклей, – рассказывает Назар. – Потому что когда только пришел работать в театр, то свой особый день всегда проводил на сцене. А уже после спектакля обязательно праздновал с коллективом.

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По словам актера, на этой неделе он планирует провести шумное празднование с коллегами из сериала «Будиночок на щастя».

– Сейчас съемки проходят в селе Сеньковка, – говорит актер. – После смены пожарю шашлычок и угощу всех самогоночкой (улыбается).

Что касается подарков, то Назар от жены ожидает новую чашку и чай.

– Я огромный любитель чая, – говорит актер. – Всегда есть дома несколько сортов. А еще коллекционирую большие чашки для чая. Поэтому для меня это лучший подарок.

Новый канал поздравляет Назара с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов и вдохновения!

Премьера 3 сезона ситкома «Будиночок на щастя» состоится в 2021 году.