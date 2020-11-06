Как успешно пройти кастинги: Советы от актера Кости Войтенко

Звезда ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) дал советы начинающим актерам

Мечтаете о главных ролях, красной дорожке и Оскаре? Хватит просто представлять. Нужно действовать. Звезда сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко поделился своим опытом прохождения кастингов и дал советы начинающим актерам.

– Признаюсь, я люблю кастинги, – говорит Костя. – Это очень классный тренажер для актера. И чем больше их в вашей жизни, тем лучше. Мне не трудно их проходить и я никогда не расстраиваюсь, если не утверждают на роль. Всегда понимаю, что, видимо, другой актер подходит больше.

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За плечами Кости немало главных ролей в фильмах и театральных спектаклях. Актер говорит, что для успешного утверждения на роль на кастинг нужно приходить готовым.

– Хорошо изучите свой текст, – рекомендует парень. – Запишите его несколько раз на камеру телефона. Затем просмотрите видео. Оцените себя со стороны. Уверен, заметите какие-то нюансы. Вот их и отшлифуйте к кастингу. А во время проб будьте открытыми с режисером. Слушайте его и следуйте всем советам.

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А еще Костя вспомнил и рассказал, как в студенческие годы он не прошел кастинг из-за монеты.

– Тогда я учился на втором курсе театрального факультета, – говорит актер. – И решил попробовать свои силы на роль в военном фильме. На кастинг пришел и мой одногруппник. После проб к нам вышел режиссер и сказал, что не знает, кого выбрать на эту роль. По его словам, мы двое справились с поставленными задачами. Тогда он решил бросить монетку (улыбается). И она выпала не в мою пользу. Вот это единственный случай в жизни, когда я очень хотел получить роль. К сожалению, не сложилось.

Премьеру ситкома «Домик на счастье» (Новый канал) зрители увидят в 2021 году.