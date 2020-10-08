Галина Безрук: «Кастинги меня разрушают»

Известная актриса призналась, что ненавидит кастинги

Съемки ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) в самом разгаре. По словам режиссера-постановщика и продюсера Сергея Атрощенко, третий сезон сериала – о конфликтах и расставаниях. Состав главных актеров не изменился. Зрители увидят любимых Назара Заднепровского (Василь) и Виталину Библив (Люба), Костю Войтенко (Максим) и Галину Безрук (Маша).

Во время съемок Галина Безрук, которая кроме «Будиночка на щастя» сыграла роли в комедиях «Последний солдат», «Слуга народа», «Великі Вуйки» призналась, что очень не любит проходить кастинги.

– Больше, чем пробы, я ненавижу самопробы, а еще больше – кастинги, – рассказывает актриса. – С толпами людей, которые поют и бубнят друг у друга на голове. А еще с обсуждаемо-осуждающими взглядами и бурными приветствиями бывших коллег из предыдущих проектов. Которые снова встретились, чтобы бороться за роль и место под солнцем.

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Галина говорит, что иногда ей вообще кажется, что ее профессионализм – на уровне школьной самодеятельности.

– Часто не покидает ощущение, что ты ничтожество, а все остальные просто гуру, – рассказывает актриса. – И вообще неизвестно, что ты здесь делаешь. Честно, кастинги меня разрушают! Несмотря на то, что я давно в профессии и с детства участвую в конкурсах. Вот никак не могу привыкнуть к этому стрессу. К сожалению, не могу научиться относиться к этому просто!

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