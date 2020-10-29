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Костя Войтенко поделился секретами семейного счастья

Актер рассказал, какие знания необходимы для создания крепкой семьи

Звезда сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Костя Войтенко уже пять лет состоит в счастливом браке. Но даже в идеальных отношениях бывают разногласия. Как сделать первый шаг после ссоры?

– Нужно вспомнить, что ты любишь свою половинку, – говорит Костя. – Поверьте, тогда будет не до каких-то проблем и недопонимания. Потом скажите любимым: «Я тебя люблю». Собственно, это и станет первым шагом к примирению.

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Любовь – это практика принятия, присутствия и прощения. Поэтому Костя рекомендует изучать психологию отношений и постоянно работать над ними.

– Без знаний мы, как слепые котята, – объясняет актер. – Будем впадать в депрессии после ссор. Нужно всегда разбирать ситуации и обсуждать их. Ведь всему есть объяснение. Главное – разобраться. Если пара не может самостоятельно решить проблему, пусть обращаются к семейному психологу. Чтобы специалист направил их в правильное русло.

Крепкие, основанные на доверии отношения – это реально, но над ними нужно работать!

В новом сезоне сериала «Будиночок на щастя» вы увидите, как важно доверять и поддерживать друг друга. Премьера ситкома – в 2021 году на Новом канале.

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