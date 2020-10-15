Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, он признает «важнейшую роль сельских женщин, в частности и тех, которые относятся к коренным народам, и их вклад в развитие сельского хозяйства и сельских районов, повышение продовольственной безопасности и искоренение нищеты в сельских районах».

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Семейные драмы в «Будиночку на щастя»: как вернуть жену в семью?

Для Украины сельская женщина – это уже привычная важная часть жизни страны. Оказывается, они составляют четверть всего населения планеты. Новый канал тоже может похвастаться своей сельской женщиной – Любаней из сериала «Будиночок на щастя». Ее уже несколько лет успешно играет актриса Виталина Библив.

– Так здорово, что это День сельской женщины. У меня собирательный образ женщин, которых я видела в селе. Они очень тяжело работают, поэтому у них огромное чувство юмора. Иначе просто бы загнулись. На самом деле, я очень восхищаюсь этими женщинами, которые просыпаются в четыре утра, доят коров, готовят завтрак, отправляют детей, еще и успевают за собой ухаживать. Я пожелала им все же немного меньше работы, чтобы не таскали на себе плуги и не останавливали коня на скаку. Пусть помнят, что они у себя одни, самые лучшие! Только с чувством юмора можно продержаться в таких сложных условиях труда. Потому деревенская женщина работает физически больше, чем городская. А вообще День женщины у нас каждый день! И неважно откуда она – из района или из города, – поздравила с праздником Виталина Библив.

Не пропусти премьеру третьего сезона сериала «Будиночок на щастя» уже в 2021 году на Новом канале!