Семейные драмы в «Будиночку на щастя»: как вернуть жену в семью?

Рассказываем, что происходит на съемочной площадке третьего сезона сериала Нового канала

Съемки третьего сезона сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) в разгаре. И в 2021 году зрители увидят на экранах настоящие страсти. Герои попадают в новые локации, им приходится решать конфликты и непредвиденные ситуации. Напряжение в отношениях растет. Актеры признаются, что им интересно привыкать к новым обстоятельствам.

– Перед съемками пересматривал предыдущие сезоны, – рассказывает актер Костя Войтенко (в сериале – Максим). – Хотел вспомнить манеру поведения своего персонажа. А вот когда начал читать сценарий, в голове появлялись картинки, как все должно выглядеть. Радуюсь, что у нас замечательный режиссер, который позволяет импровизировать. Так часто рождаются интересные моменты.

Водоворот страстей и новая локация: Новый канал начал съемки третьего сезона «Будиночка на щастя»

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Кстати, сюжет сериала перекликается с реалиями семей во время карантина.

– Мой герой будет добиваться возвращения жены в семью, – говорит Костя. – Знаете, тема отношений сейчас актуальна как никогда. Уверен, что за время карантина не одна пара ссорилась и мирилась. Мы покажем, что отношения нужно ценить и беречь.

Актеры признаются: чувствуют, что роли написаны под них.

– Автор знает все мои способности, – рассказывает актер Назар Заднепровский (в кадре – Василь). – Он уже прописывает роль под мои умения. Поэтому мне легко играть. Конечно, важную роль играет еще и мой многолетний опыт.

Что ж, актерская семья сериала вместе, съемки продолжаются. Нам остается дождаться премьеры третьего сезона «Будиночка на щастя» на Новом канале.