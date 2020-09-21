Телевизионная премьера сериала запланирована на 2021 год

На днях стартовали съемки ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал). В третьем сезоне зрители увидят своих любимых героев, которым придется решать конфликты и выходить из непредвиденных ситуаций. Между парами Василия (Назар Заднепровский) и Любы (Виталина Библив), Максима (Костя Войтенко) и Маши (Галина Безрук) будут бурлить настоящие страсти. По словам режиссера-постановщика и продюсера Сергея Атрощенко, этот сезон – о сплошных конфликтах и расставаниях.

– Второй сезон завершился не happy end’ом, а драматическим финалом, – рассказывает режиссер. – Мы сделали это намеренно – хотели изменить градус юмора. За предыдущие сезоны обшутили уже и село Сеньковка, и горожан, которые там живут и основывают бизнес. Теперь пришло время для ссор и разводов (улыбается).

Первый день съемок прошел в киевской квартире Макса. Для кадра арендовали просторное помещение, правда, за пределами столицы.

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– На съемочной площадке – кипиш, – с улыбкой говорит актер Костя Войтенко. – Такое часто происходит в первые дни, пока все настроятся и войдут в съемочный процесс.

Костя признается, что несмотря на всю эту суетливую атмосферу, радуется, что проект «Будиночок на щастя» вернулся в его жизнь.

– Очень ждал начала съемок, – говорит актер. – В этом сезоне мой персонаж будет попадать в новые обстоятельства. Знаете, его история перекликается с реалиями семей во время карантина. Поэтому темы, которые мы поднимаем, будут близки зрителю.

Радуется возвращению на съемочную площадку и актер Назар Заднепровский. Говорит, что больше всего соскучился по коллегам.

– Очень хочу, чтобы после карантина наш зритель улыбался, – рассказывает Назар. – Надеюсь, что съемки пройдут успешно, и «Будиночок на щастя» скоро появится на Новом канале!

Что ж, стартовая тарелка разбита, съемки стартовали. А мы ждем третий сезон «Будиночка на щастя» в эфире Нового канала в 2021 году!