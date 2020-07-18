Веганские оладьи с тофу и шпинатом. Рецепт от Анны Кошмал

Более четырех лет назад актриса ситкома «Будиночок на щастя» (Новый канал) Анна Кошмал перешла на веганское питание. Исполнительница роли стервозной карьеристки Даны во втором сезоне сериала не ест ни мяса, ни каких-либо других продуктов животного происхождения. Но это не мешает Анне не только прекрасно выглядеть, но и хорошо себя чувствовать. Актриса часто экспериментирует с рецептами и радует своих родных вкусными веганскими блюдами. Вот, к примеру, одно из них – оладьи с тофу и шпинатом.

Как приготовить веганские оладьи с тофу и шпинатом: рецепт

Ингредиенты:

Тофу – 2 пачки

Шпинат – 1 пучок

Морковь – 1 шт.

Мука тапиоки – 4 ст. ложки

Специи (соль, перец, итальянские травы) – по вкусу

Соевый соус – 2 ст. ложки на 200 мл воды

Масло для жарки (кокосовое, к примеру)

Готовим пошагово:

Очищаем, промываем и отвариваем морковь. Она должна быть мягкой.

Отвариваем шпинат в воде с соевым соусом.

Когда морковь со шпинатом приготовятся, смешиваем их с тофу и разминаем все вилкой.

Добавляем муку тапиоки и специи. Вместо первой можно использовать пшеничную. Но в таком случае самостоятельно регулируем количество муки.

Все перемешиваем и формируем оладьи. Жарим под закрытой крышкой на кокосовом масле.

Подаем наши оладьи к столу.

Приятного аппетита! И будьте здоровы!

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